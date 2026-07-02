Фестиваль «Ангара-Джаз» пройдет в Иркутске вместо «Тальцов»

Вход свободный, приходить могут все желающие. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фестиваль «Ангара-Джаз» (6+) сменил площадку. Ранее планировалось, что он пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», но теперь гостей ждут в самом сердце Иркутска. Праздник музыки и творчества растянется на два дня, 11 и 12 июля. Дневная программа развернется на площади у памятника Александру III с двух дня до девяти вечера.

- Вход свободный, приходить могут все желающие. Гостей ждут выступления лучших молодых джазовых музыкантов со всей России, больше десяти интерактивных локаций, творческие и музыкальные мастер-классы, игры и подарки от партнеров, - говорится на сайте организаторов.

Вечерняя программа начнется в восемь часов на стадионе «Труд», где выступят Игорь Бутман и Валерий Сюткин. Билеты на вечерний концерт уже в продаже.

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