Врач назвала первые симптомы болезни Альцгеймера, которые легко пропустить. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-невролог Екатерина Махнович рассказала NEWS.ru, что болезнь Альцгеймера начинает разрушать мозг задолго до серьезных проблем с памятью, иногда за 15-20 лет. На самой ранней стадии изменения замечает только сам человек. Это не простая рассеянность, а системные сбои: трудно подобрать слова, сложно спланировать несколько дел, можно потеряться в малознакомом месте. Понимая, что что-то не так, человек начинает тревожиться, избегает сложных задач и прячет промахи от близких.

- Трудности с подбором слов могут указывать на раннюю стадию болезни Альцгеймера, - пояснила Махнович. - Позже перемены замечают и родные, но часто списывают их на возраст, испортившийся характер или усталость.

Самый тревожный сигнал - нарушение привычных бытовых действий, когда человек путается в оплате счетов или забывает, как готовить знакомое блюдо. Если заметили такие признаки у себя или близких, важно пройти нейропсихологическое тестирование.

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