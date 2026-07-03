Минтранс прокомментировал ситуацию с маршрутом Ангарск - Иркутск

Маршрут должен работать без перебоев, вопрос держат на контроле. Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В министерство транспорта поступила информация от перевозчика о рисках остановки маршрута Ангарск - Иркутск из-за нехватки топлива. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, с руководителем компании обсудили необходимость сохранить движение, провели переговоры с «Иркутскнефтепродуктом».

- Вопрос приоритетного обеспечения топливом автотранспортных предприятий вынесли на заседание регионального штаба под руководством губернатора Игоря Кобзева. Автобусы компании работают на дизельном топливе, а с его продажей в регионе ситуация стабильная, - прокомментировали в министерстве.

Ряд сетей АЗС отпускают горючее по ранее заключенным договорам, такие договоры есть у части транспортных компаний. Поддержку в снабжении топливом также предложили коллеги из Ассоциации пассажирских автотранспортных предприятий Иркутской области. Маршрут должен работать без перебоев, вопрос держат на контроле.

Кстати, КП-Иркутск собрала все, что известно о дефиците топлива в регионе по данным на 3 июля. Подробности читайте здесь.