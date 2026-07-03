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Общество3 июля 2026 0:42

Заправка только по понедельникам и четвергам: как обстоит ситуация с бензином в Иркутской области на 3 июля

Игорь Кобзев встретился с главой Забайкалья по вопросам дефицита топлива
Татьяна ИВАНОВА
На АЗС «Роснефти» действует суточный лимит 50 литров на автомобиль за одну заправку.

На АЗС «Роснефти» действует суточный лимит 50 литров на автомобиль за одну заправку.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 3 июля 2026 остается напряженной, заставляя власти искать новые ходы. Накануне губернатор Игорь Кобзев провел переговоры с главой соседнего Забайкалья, а в Нижнеилимском округе ввели жесткие ограничения. Читайте последние новости в материале КП-Иркутск.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 3 июля 2026

Иркутская область и Забайкальский край оказались в схожей ситуации. Оба субъекта нуждаются в наращивании поставок топлива, особенно для удаленных и северных территорий. Губернаторы договорились действовать сообща - выстраивать скоординированную работу с федеральными органами, нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими заводами.

Главная задача, которую озвучили по итогам встречи, - увеличить физические объемы поступающего в регионы горючего. Параллельно власти должны обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения.

Есть ли топливо на заправках в Иркутске и Иркутской области 3 июля 2026

Пока на областном уровне сохраняются единые правила - лимит 50 литров на машину и запрет розлива в тару, - на местах начинают вводить собственные, более суровые меры. Так, например, в Нижнеилимском округе продажу бензина физическим лицам ограничили двумя днями в неделю: заправиться можно только по понедельникам и четвергам, с полудня до десяти вечера. На одну машину не более 30 литров. Заливать топливо разрешено исключительно в бак, никаких канистр и бочек. Социальные службы при этом продолжают работать в обычном режиме - для них доступ к топливу открыт круглосуточно и без выходных.

- У нас с вами осталось определенное количество топлива. Либо мы его дотягиваем до прихода следующей партии, либо оно кончается в два раза быстрее. Представьте: неделю во всем городе нет бензина вообще - вот тогда мы по-настоящему поймем серьезность ситуации, - сказал мэр Павел Березовский.

Водители Иркутска отмечают, что очереди на АЗС движутся намного быстрее, заправиться получается за 1,5-2 часа.

Можно ли купить бензин в Иркутске и Иркутской области 3 июля 2026

Ограничения, введенные режимом повышенной готовности, никуда не делись. На АЗС «Роснефти» действует суточный лимит 50 литров на автомобиль за одну заправку. Топливо не продают в канистры и прочую тару - это жесткое правило, за нарушение которого грозит административная ответственность. Приоритетное право на заправку без лимитов и очереди сохраняется за скорой помощью, пожарными, коммунальной техникой и аварийно-спасательными службами.

Полиция и Росгвардия продолжают патрулировать АЗС, выявляя перекупщиков. В региональном правительстве подчеркивают, что частичные отгрузки топлива независимым сетям уже начались, но до полной стабилизации понадобится время, нестандартные решения. Оперативный штаб работает ежедневно, координируя действия с нефтяниками и федеральным центром.

Власти просят жителей максимально сократить поездки и расходовать бензин экономно. Отдельное внимание - людям с инвалидностью: как ранее разъяснили в Минэкономразвития, инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют законное право заправляться вне очереди. Для этого достаточно обратиться к администратору АЗС или полицейским и предъявить подтверждающий документ.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области 3 июля 2026.

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