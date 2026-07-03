На АЗС «Роснефти» действует суточный лимит 50 литров на автомобиль за одну заправку. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 3 июля 2026 остается напряженной, заставляя власти искать новые ходы. Накануне губернатор Игорь Кобзев провел переговоры с главой соседнего Забайкалья, а в Нижнеилимском округе ввели жесткие ограничения. Читайте последние новости в материале КП-Иркутск.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 3 июля 2026

Иркутская область и Забайкальский край оказались в схожей ситуации. Оба субъекта нуждаются в наращивании поставок топлива, особенно для удаленных и северных территорий. Губернаторы договорились действовать сообща - выстраивать скоординированную работу с федеральными органами, нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими заводами.

Главная задача, которую озвучили по итогам встречи, - увеличить физические объемы поступающего в регионы горючего. Параллельно власти должны обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения.

Есть ли топливо на заправках в Иркутске и Иркутской области 3 июля 2026

Пока на областном уровне сохраняются единые правила - лимит 50 литров на машину и запрет розлива в тару, - на местах начинают вводить собственные, более суровые меры. Так, например, в Нижнеилимском округе продажу бензина физическим лицам ограничили двумя днями в неделю: заправиться можно только по понедельникам и четвергам, с полудня до десяти вечера. На одну машину не более 30 литров. Заливать топливо разрешено исключительно в бак, никаких канистр и бочек. Социальные службы при этом продолжают работать в обычном режиме - для них доступ к топливу открыт круглосуточно и без выходных.

- У нас с вами осталось определенное количество топлива. Либо мы его дотягиваем до прихода следующей партии, либо оно кончается в два раза быстрее. Представьте: неделю во всем городе нет бензина вообще - вот тогда мы по-настоящему поймем серьезность ситуации, - сказал мэр Павел Березовский.

Водители Иркутска отмечают, что очереди на АЗС движутся намного быстрее, заправиться получается за 1,5-2 часа.

Можно ли купить бензин в Иркутске и Иркутской области 3 июля 2026

Ограничения, введенные режимом повышенной готовности, никуда не делись. На АЗС «Роснефти» действует суточный лимит 50 литров на автомобиль за одну заправку. Топливо не продают в канистры и прочую тару - это жесткое правило, за нарушение которого грозит административная ответственность. Приоритетное право на заправку без лимитов и очереди сохраняется за скорой помощью, пожарными, коммунальной техникой и аварийно-спасательными службами.

Полиция и Росгвардия продолжают патрулировать АЗС, выявляя перекупщиков. В региональном правительстве подчеркивают, что частичные отгрузки топлива независимым сетям уже начались, но до полной стабилизации понадобится время, нестандартные решения. Оперативный штаб работает ежедневно, координируя действия с нефтяниками и федеральным центром.

Власти просят жителей максимально сократить поездки и расходовать бензин экономно. Отдельное внимание - людям с инвалидностью: как ранее разъяснили в Минэкономразвития, инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют законное право заправляться вне очереди. Для этого достаточно обратиться к администратору АЗС или полицейским и предъявить подтверждающий документ.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области 3 июля 2026.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молодая женщина почувствовала боль в животе и вскоре скончалась. Результат экспертизы после её смерти шокировал близких (подробнее)

Открыл шкаф и замер в ужасе: сибиряк затеял ремонт в квартире и случайно обнаружил тело незнакомки (подробнее)

Сказал маме «скоро вернусь» и ушел навсегда: жизнь первокурсника трагически оборвалась на пешеходном переходе в Иркутске (подробнее)