Трехсотбалльница из Иркутска побывала на уникальной роботической операции

Девушку пригласили в операционную, где главный детский хирург Сибири Юрий Козлов проводил роботическую операцию. Фото: соцсети Юрия Козлова.

Ирина Щербакова - одна из лучших учениц Иркутска и гордость лицея № 3. Девушка набрала максимум баллов на ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии, а теперь увидела, как выглядит профессия мечты изнутри. Ее пригласили в операционную Иркутской областной детской клинической больницы, где главный детский хирург Сибири Юрий Козлов проводил роботическую операцию.

- Ирина с честью выдержала все, увидела самые современные технологии. Думаю, что студенты пятого-шестого курса не всегда видят такое, а здесь человек в самом начале своего пути, будущая абитуриентка. Она выбрала профессию педиатра, и мы скоро увидим, как зажжется новая звезда нашей науки, - рассказал Юрий Козлов.

Оказалось, что когда Ирина была маленькой, именно он ее оперировал! Спустя 18 лет девушка вернулась в ту же больницу - уже как гостья. КП-Иркутск тоже удалось поговорить с выпускницей. Она честно призналась, что до последнего сомневалась в своих силах. Как продвигалась подготовка к экзаменам и в чем секрет успеха – читайте здесь.