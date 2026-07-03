Пожар произошел в многоквартирном доме в Байкальске, огонь охватил 756 квадратов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Днем 2 июля в микрорайоне Южном в Байкальске загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на место выехали 12 пожарных и три автоцистерны.

- Спасатели вывели из задымленного подъезда 86-летнего мужчину. Еще десять жильцов выбрались самостоятельно. Огонь прошел 756 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, позднее обнаружение только усугубило ситуацию. Пожар повредил кровлю и несколько квартир, - говорится в сообщении ведомства.

Две семьи, которым негде было остановиться, разместили в гостиницах. Прокуратура Слюдянского района взяла ситуацию под контроль, организовала мобильную приемную и помогает жильцам с восстановлением документов и получением утраченных лекарств. МЧС напоминает, что нужно следить за проводкой, не перегружать сеть и установить в жилье пожарный извещатель. При пожаре звоните 101 или 112.

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