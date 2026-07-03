В Иркутске предприниматель отдал мошенникам больше 10 миллионов рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске индивидуальный предприниматель стал жертвой лжеброкеров и потерял огромную сумму. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в мессенджере ему пришло сообщение от якобы специалиста инвестиционной компании.

- Затем позвонил брокер и попросил установить приложение, зарегистрироваться и пополнить счет. В течение месяца мужчина переводил деньги на свой криптокошелек, но когда попытался вывести средства, ничего не получилось. В итоге он лишился больше десяти миллионов рублей (!), а «инвестиционный менеджер» перестал выходить на связь, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полицейские предупреждают, что аферисты через специальные программы имитируют прибыль от сделок и могут даже позволить вывести небольшую сумму, чтобы усыпить бдительность. Но когда дело доходит до крупных выплат, личный кабинет блокируют, а собеседник исчезает. Будьте внимательны и не доверяйте обещаниям быстрого заработка.

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