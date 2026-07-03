В Иркутской области на утро 3 июля не зафиксировали ни одного лесного пожара. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 2 июля 2026 года в лесах Приангарья справились с четырьмя пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, два новых очага потушили сразу в день обнаружения в Заларинском и Зиминском районах, их общая площадь составила почти десять гектаров.

- Еще два пожара перешли с прошлых дней, их общая площадь превысила 620 гектаров, с ними справились в Катангском и Бодайбинском районах. На тушении работали 128 человек и десять единиц техники. С воздуха за обстановкой следили шесть самолетов, общий налет составил больше 21 часа, - добавили в пресс-службе правительства.

На утро 3 июля новых пожаров не зарегистрировали. Лес продолжают патрулировать 104 группы и семь самолетов. Обстановка спокойная, но мониторинг продолжается в ежедневном режиме.

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