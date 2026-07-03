Юрист объяснила, почему выброшенный в мусорку градусник может довести до тюрьмы

Юрист Кондрашова: Нельзя выбрасывать ртутный градусник в мусорное ведро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обычный ртутный термометр относится к первому классу опасности - самому высокому для отходов. Выкинуть его в бак у дома не просто запрещено, а уголовно наказуемо. Юрист Екатерина Кондрашова рассказала сетевому изданию «Столица 58», чем рискуют те, кто поленился донести градусник до пункта приема.

- Ртуть - токсичный металл, и если градусник окажется на свалке, последствия могут быть очень серьезными. Для начала нарушителю выпишут штраф по административной статье: от двух до трех тысяч рублей за первый раз, до пяти тысяч - за повторный. Но если дело дойдет до отравления людей или серьезного вреда экологии, наступает уже уголовная ответственность. Статья 247 УК РФ предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо реальный срок до пяти лет лишения свободы, - предупреждает эксперт.

Целые ртутные градусники нужно сдавать в специальные пункты приема опасных отходов либо отдавать в управляющую компанию, которая обязана организовать правильную утилизацию.

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