Сибиряк сделал небольшое замечание и расстался с жизнью. С ним жестоко расправился незнакомец

60-летний мужчина сделал замечание незнакомцам, тогда грузчик и набросился на него. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

60-летний прохожий сделал замечание дерущимся парням, а через десять дней скончался в больнице… Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, все случилось вечером 20 июня в микрорайоне Юбилейный в Саянске.

- Двое незнакомых мужчин выясняли отношения на улице, когда мимо проходил пожилой человек. Он высказал недовольство происходящей дракой, и один из участников потасовки переключился на него. Ранее судимый грузчик набросился на прохожего и нанес ему множественные удары, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, спасти его не смогли. Камеры наблюдения зафиксировали все произошедшее, запись изъяли оперативники. Нападавшего задержали, следователи предъявили ему обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Если вину докажут, мужчина отправится в колонию на срок до пятнадцати лет.

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