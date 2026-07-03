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НовостиПроисшествия3 июля 2026 6:07

Жителя Бурятии осудят за нападение на начальника отделения полиции

Мужчину доставили в отдел после дорожно-транспортного происшествия
Татьяна ИВАНОВА
Жителя Бурятии осудят за нападение на начальника отделения полиции.

Жителя Бурятии осудят за нападение на начальника отделения полиции.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Бурятии завершили расследование уголовного дела против 37-летнего мужчины, который напал на полицейского. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на СК республики, все случилось 29 мая в селе Орлик Окинского района.

- Мужчину доставили в отделение полиции после дорожно-транспортного происшествия. Он был пьян и недоволен законными действиями правоохранителей. Вместо того чтобы спокойно дождаться оформления документов, задержанный напал на начальника отделения и нанес ей повреждения, которые, к счастью, не причинили вреда здоровью, - пишут журналисты.

Позже мужчина признал вину и раскаялся. Следователи собрали достаточно доказательств, дело ушло в суд.

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