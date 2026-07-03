Мать пять лет держала дочь взаперти, запрещая учиться и выходить на улицу. Фото: Алексей ФОКИН.

Мать забрала дочь из школы еще в четвертом классе, пообещав перевести на домашнее обучение, но вместо этого просто закрыла дома на пять лет. Девочка не могла выходить на улицу, не имела документов и связи с внешним миром. Единственным шансом на спасение стало тайное письмо Уполномоченному по правам ребенка. Об этом пишет телеканал «Саратов 24».

- Со слов подростка, мать систематически запирает ее, отбирает телефон и проявляет агрессию. Девушка пыталась обращаться в различные ведомства, но добиться ничего так и не удалось. В отчаянии она попросила прислать по адресу органы опеки и полицию. Уполномоченный Юлия Васильева отреагировала мгновенно и направила экстренный запрос в полицию. После выезда правоохранителей семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказывают журналисты.

Сейчас девушке помогают оформить первый паспорт, решают вопрос с возвращением к учебе и организуют психологическую и медицинскую помощь - и дочери, и матери. Уполномоченный планирует лично приехать в семью, чтобы проверить, как идут дела.

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