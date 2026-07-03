Офтальмолог объяснил, почему купание в линзах может закончиться слепотой

Если и купаться, то без линз! Это простое правило сохранит зрение и убережет от инфекций. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Безобидное купание в пруду или озере с контактными линзами способно запустить инфекцию, которую врачи лечат месяцами и не всегда успешно. Офтальмолог Алексей Егоров рассказал, в чем главная опасность и как от нее уберечься.

- Сами по себе линзы - безопасный инструмент, если соблюдать правила ношения. Но есть вещи, которые делать категорически нельзя. Первое - надевать линзы при любых воспалениях глаз или повреждениях роговицы. Второе, и самое коварное, - заходить в них в воду. Особенно в стоячие водоемы: пруды, озера, дачные бассейны, - пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на врача.

Именно там живет акантамеба - микроорганизм, который под линзой получает идеальную среду для размножения. Вызванный ею акантамебный кератит разрушает роговицу, лечится крайне тяжело и может привести к необратимой потере зрения. Егоров советует купаться либо вообще без линз, либо сразу после выхода из воды снимать их и промывать глаза специальным антисептиком.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что молодая женщина почувствовала боль в животе и вскоре скончалась. Результат экспертизы после её смерти шокировал близких. Читайте подробности.