Свердловский округ Иркутска второй год удерживает рекорд по числу медалистов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Свердловский округ Иркутска второй год подряд подтверждает статус одного из самых сильных в образовательном плане. В 2026 году школы округа выпустили 157 золотых медалистов.

Этот результат практически сравним с прошлогодним рекордом - тогда наград удостоились 158 человек. Для сравнения: в 2024 году медалистов было 115.

Абсолютным лидером стал лицей ИГУ - здесь золото получили 54 выпускника. На втором месте гимназия № 2 с 19 медалистами. Третью строчку делят школа с углублённым изучением предметов № 19 и школа № 4 - по 14 медалистов. Также в числе отличившихся школы № 55, 5, 64, 77, 35, 75, 6, 18, 2, 28, 63, 80, 71, 24 и лицей № 1.

Выпускники округа успешно проявили себя и на ЕГЭ. На сегодняшний день зафиксировано 19 стобалльных результатов - это самый высокий показатель среди всех районов Иркутска. Лицей ИГУ показал два максимума по русскому языку, три - по математике, два - по химии, один - по информатике и два - по физике.

РЖД лицей № 14 отличился одним стобалльным результатом по русскому, двумя - по литературе и одним - по английскому. Лицей № 1 подготовил одного стобалльника по русскому, школа № 64 - сразу двоих, школа № 35 - по истории, школа № 55 - по физике.

- Второй год подряд в округе более полутора сотен медалистов - это говорит о том, что педагоги выстроили устойчивую систему подготовки. Особенно впечатляет число стобалльников: 19 - и это уже лучший результат в городе, а после резервных дней ЕГЭ 8 и 9 июля он может вырасти. Мы гордимся каждым выпускником, - отметил мэр Руслан Болотов.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Иркутской области во время сдачи ЕГЭ по физике зафиксирован единственный в 2026 году случай использования умных очков со встроенной камерой, которые металлодетектор не заметил. Выпускницу удалили с экзамена через 25 минут благодаря бдительности онлайн-наблюдателей, её результат аннулирован, пересдать предмет можно будет только в следующем году. Читайте подробнее.