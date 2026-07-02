Умные очки не помогли: выпускницу из Иркутской области удалили с ЕГЭ по физике

Девушка пришла на ЕГЭ в умных очках. Фото сгенерировано нейросетью.

В Иркутской области во время сдачи ЕГЭ по физике произошел случай, который раньше можно было увидеть разве что в шпионских фильмах. Выпускница пришла на экзамен в умных очках со встроенной камерой. С виду - обычный аксессуар для зрения, а на деле - полноценный гаджет для скрытой съемки.

В региональном министерстве образования подтвердили: это единственный случай с умными очками в 2026 году. А всего за основной период с экзаменов удалили 20 человек: шесть - за мобильные телефоны, еще 13 - за бумажные шпаргалки.

Что за устройство

Умные очки внешне почти не отличаются от обычных. Вся техника спрятана в оправе: крошечная камера, микрофон, аккумулятор и модуль связи. Такой гаджет может незаметно сфотографировать задание и отправить снимок сообщнику за пределами школы. Тот готовит решение и передает ответ обратно - либо голосом через спрятанный наушник, либо текстом на мини-дисплей в самих очках.

Рамка металлодетектора на входе их не заметила. В таких устройствах слишком мало металла, к тому же корпус обычно пластиковый. Поэтому контроль на входе девушка прошла без проблем.

Но в самой аудитории спрятаться уже не получилось. Девушку раскрыли уже спустя 25 минут с начала экзамена. Все благодаря бдительности организаторов и онлайн-наблюдателей, которые следили за процессом через видеокамеры. Что именно выдало выпускницу - в ведомстве не рассказывают. Но, скорее всего, подвели неестественные движения: чтобы активировать камеру, приходится нажимать дужку или надолго задерживать взгляд в одной точке. От наблюдателей такие мелочи не ускользают.

Итог оказался неутешительным. Результат ЕГЭ аннулировали, саму участницу удалили с экзамена. Физика - предмет по выбору, поэтому пересдать его можно будет только в следующем году.

- Те, кто допустил нарушение порядка, имеют право сдать ЕГЭ по данному предмету повторно не ранее следующего года, - прокомментировали в министерстве.

Как в целом прошел ЕГЭ в регионе

Основной период ЕГЭ в Иркутской области еще не завершен, но предварительные итоги уже есть. Как рассказал министр образования региона Максим Парфенов, всего в этом году экзамены сдавали около 14,6 тысячи одиннадцатиклассников, еще 30,5 тысячи девятиклассников проходили ОГЭ. Вместе - больше 45 тысяч участников.

Для проведения ЕГЭ в области работали 106 пунктов, за порядком следили почти 4,5 тысячи сотрудников и 423 общественных наблюдателя. Часть из них дежурила лично, часть - через ситуационный центр, где за ходом экзаменов наблюдали онлайн.

Что касается результатов, на сегодняшний день 85 участников получили 100 баллов за один или несколько предметов. Больше всего высших оценок по русскому языку - 30 работ, по химии - 23, по литературе - 12. Две выпускницы сумели заработать по 100 баллов сразу за три предмета, еще три человека показали высший результат по двум дисциплинам.

Впереди - дополнительные дни для пересдачи, они пройдут 8 и 9 июля. Окончательные итоги экзаменационной кампании подведут в сентябре.

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