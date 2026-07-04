30 кубометров дизтоплива отправят в отдалённые сёла Забайкалья. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сёла Тупик и Безречная Тунгиро Олёкминского округа получат 30 кубометров дизельного топлива — оно необходимо для стабильной работы автономных электростанций. Об этом сообщает ZabNews известно из сообщений в макс канале «Топливо75».

Решение о поставке приняли оперативно по поручению губернатора Александра Осипова. Организацией доставки топлива для ООО «Коммунальник» (именно эта компания снабжает электроэнергией оба населённых пункта) занимается региональное министерство ЖКХ. Отгрузка запланирована уже на 4 июля: бензовозы с топливом выедут от «Краевой топливной компании».

По данным врио главы администрации Тунгиро Олёкминского округа Ольги Помеловой, текущий запас горючего пока не исчерпан. В целях экономии электроэнергию отключали лишь в ночь со 2 на 3 июля — с полуночи до шести утра. Кроме того, местные власти прорабатывают вопрос формирования резервного запаса дизтоплива: это позволит не допускать перебоев в энергоснабжении в дальнейшем.

Напомним, заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряжённая обстановка в части топливообеспечения.