В Иркутске врачи удалили женщине опухоль, не сделав ни одного нового разреза

В Иркутск врачи удалили женщине опухоль, не сделав ни одного нового разреза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Областном онкологическом диспансере Иркутска врачи совершили настоящий прорыв в щадящей хирургии: они успешно удалили крупную доброкачественную опухоль печени у 38-летней пациентки, не сделав ни одного нового разреза.

Уникальность операции — в способе доступа к новообразованию. Хирурги использовали рубец, оставшийся у женщины после кесарева сечения, и применили малотравматичную лапароскопическую технику. Такой подход позволил не только аккуратно извлечь опухоль, но и сохранить эстетический вид тела пациентки. Уже вскоре после вмешательства женщина смогла вернуться домой — в Республику Бурятия.

По словам министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова, этот случай — яркое доказательство того, что в Иркутском областном онкологическом диспансере сегодня выполняют сложные и бережные операции не только при злокачественных, но и при доброкачественных опухолях, если они серьёзно ухудшают качество жизни человека. Важный момент: высокотехнологичная помощь оказывается бесплатно — в рамках программы государственных гарантий.

Напомним, в Иркутской детской областной клинической больнице начал работу современный гематологический анализатор CAL-8000. Оборудование было передано лечебному учреждению благотворительным фондом. Подобные автоматизированные системы в России только начинают внедряться, и в Иркутске оно установлено впервые.