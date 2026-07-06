В Иркутске часть города осталась без горячей воды до 16 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июля, в Иркутске начался четвёртый этап гидравлических испытаний на теплосетях. Это означает, что часть города осталась без горячей воды.

- Под отключение попали Затон, микрорайоны Зелёный и Топкинский, предместья Марата и Рабочее, центр Иркутска, а также Синюшина гора и предместье Глазково, - сообщает «Иркутскэнергосбыт».

Испытания в этой части города продлятся с 6 по 16 июля включительно. Воду обещают дать 16 июля после 20:00.

Проверить, есть ли ваш адрес в списке на отключение, можно на официальном сайте «Иркутскэнергосбыта».

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