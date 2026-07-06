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НовостиОбщество6 июля 2026 5:17

В Усть-Ордынском завели дело против водителя, угрожавшего полицейскому

Мужчина оскорблял сотрудника и кричал, что «порасшибает всех»
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Усть-Ордынском завели дело против водителя, угрожавшего полицейскому

В Усть-Ордынском завели дело против водителя, угрожавшего полицейскому

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Эхирит-Булагатском районе завели уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителя власти.

- Ночью 5 июля на автозаправочной станции в посёлке Усть-Ордынский водитель автомобиля угрожал сотруднику полиции, а также оскорблял его нецензурной бранью, - сообщает СУ СК России по Иркутской области.

В отношении мужчины завели уголовное дело статье - угроза применения насилия в отношении представителя власти и статье - оскорбление представителя власти.

Следователи выясняют обстоятельства конфликта, допрашивают свидетелей. Принимаются меры, направленные на задержание подозреваемого.