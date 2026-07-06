В Усть-Ордынском завели дело против водителя, угрожавшего полицейскому

Фото: СУ СКР по Иркутской области.
В Эхирит-Булагатском районе завели уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителя власти.
- Ночью 5 июля на автозаправочной станции в посёлке Усть-Ордынский водитель автомобиля угрожал сотруднику полиции, а также оскорблял его нецензурной бранью, - сообщает СУ СК России по Иркутской области.
В отношении мужчины завели уголовное дело статье - угроза применения насилия в отношении представителя власти и статье - оскорбление представителя власти.
Следователи выясняют обстоятельства конфликта, допрашивают свидетелей. Принимаются меры, направленные на задержание подозреваемого.