В Усть-Ордынском завели дело против водителя, угрожавшего полицейскому Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Эхирит-Булагатском районе завели уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителя власти.

- Ночью 5 июля на автозаправочной станции в посёлке Усть-Ордынский водитель автомобиля угрожал сотруднику полиции, а также оскорблял его нецензурной бранью, - сообщает СУ СК России по Иркутской области.

В отношении мужчины завели уголовное дело статье - угроза применения насилия в отношении представителя власти и статье - оскорбление представителя власти.

Следователи выясняют обстоятельства конфликта, допрашивают свидетелей. Принимаются меры, направленные на задержание подозреваемого.