Самозанятые Иркутской области смогут получать больничные уже с августа. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Самозанятые жители Приангарья, которые в начале 2026 года подключились к программе добровольного социального страхования, уже скоро смогут оформлять оплачиваемые больничные. Для этого нужно было полгода непрерывно платить страховые взносы. У тех, кто вступил в программу в январе, а первый взнос перечислил в феврале, право на пособие по временной нетрудоспособности появится в августе.

Размер выплаты зависит от стажа, срока уплаты взносов и выбранной страховой суммы - 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячный платеж при первой сумме составит 1344 рубля, при второй - 1920 рублей.

- Право на получение больничного возникает у самозанятого через шесть месяцев при условии непрерывной уплаты взносов, - пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.

Пособие выплачивают при болезни, травме, карантине, уходе за больным членом семьи и лечении в стационаре. Подать заявление можно через приложение «Мой налог», портал госуслуг или лично в клиентских службах Соцфонда.

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