Промедление могло стоить жизни: ветеринары спасли красноухую черепаху Тортиллу

В Балашове ветеринары спасли красноухую черепаху. Фото: Управление ветеринарии Саратовской области.

В Балашове ветеринары спасли красноухую черепаху по кличке Тортилла. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное Управление ветеринарии, ее владелица забила тревогу из-за плохого самочувствия питомца и сразу привезла его в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Специалист осмотрела пациентку и обнаружила крупный абсцесс.

- Врач провела операцию: гнойник аккуратно вскрыли, а полость тщательно обработали специальным обеззараживающим раствором. Все манипуляции прошли без осложнений благодаря опыту доктора и хорошей технической оснащенности клиники, - пишут журналисты.

Сейчас Тортилла остается под присмотром специалистов. Медики отмечают, что черепаха восстанавливается очень быстро, и ее состояние уверенно улучшается.

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