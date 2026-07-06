В Нижнеилимске экс-полицейского осудили за кражу 1,3 млн из камеры хранения

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась, ее приговорили к 4 годам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижнеилимский районный суд вынес приговор экс-полицейскому. Женщина работала младшим специалистом по вооружению и имела доступ к камере хранения вещественных доказательств. С декабря 2025 по январь 2026 года она забрала из сейфа 1,3 миллиона рублей, которые проходили по одному из уголовных дел, и потратила их по своему усмотрению. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединенной пресс-службе судов.

- Преступление раскрыли оперативники собственной безопасности Главного управления МВД по Иркутской области. В марте 2026 года женщину уволили из органов за грубое нарушение дисциплины, - добавили в МВД.

В суде она полностью признала вину и раскаялась. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима и запретили занимать должности с материальной ответственностью на государственной службе и в правоохранительных органах на пять лет. Однако реальное наказание отсрочили до достижения ее сыном 14 лет.

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