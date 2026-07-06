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НовостиПроисшествия6 июля 2026 10:43

Знакомство в сети обернулось катастрофой: администратор стоматологии отдала аферистам 12,8 млн рублей

Жители Иркутской области отдали мошенникам 13,5 миллиона рублей за три дня
Татьяна ИВАНОВА
Жители Иркутской области отдали мошенникам 13,5 миллиона рублей за три дня.

Жители Иркутской области отдали мошенникам 13,5 миллиона рублей за три дня.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За три дня телефонные аферисты обманули жителей Приангарья на 13,5 млн рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самый большой удар пришелся на 48-летнего администратора стоматологии.

- Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной. Он предложил поправить финансовое положение с помощью онлайн-заработка. Затем с ней связался «инвестиционный менеджер» и убедил установить приложение. Три месяца женщина переводила деньги: 300 тысяч кредитных и 12,5 миллиона рублей, которые заняла у родственников и знакомых. В итоге она потеряла все, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Подросток хотела бесплатно получить игровую валюту, сфотографировала родительскую банковскую карту и перевела мошенникам 40 тысяч рублей. Еще одна жительница Тулуна перешла по ссылке, которую прислали со взломанной страницы знакомой, и лишилась 13 тысяч рублей. Полиция напоминает, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и верить обещаниям быстрого заработка от незнакомцев.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что раненый нерпенок, которого вытащили из Ангары, умер. Читайте подробности.