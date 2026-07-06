Знакомство в сети обернулось катастрофой: администратор стоматологии отдала аферистам 12,8 млн рублей

Жители Иркутской области отдали мошенникам 13,5 миллиона рублей за три дня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За три дня телефонные аферисты обманули жителей Приангарья на 13,5 млн рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самый большой удар пришелся на 48-летнего администратора стоматологии.

- Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной. Он предложил поправить финансовое положение с помощью онлайн-заработка. Затем с ней связался «инвестиционный менеджер» и убедил установить приложение. Три месяца женщина переводила деньги: 300 тысяч кредитных и 12,5 миллиона рублей, которые заняла у родственников и знакомых. В итоге она потеряла все, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Подросток хотела бесплатно получить игровую валюту, сфотографировала родительскую банковскую карту и перевела мошенникам 40 тысяч рублей. Еще одна жительница Тулуна перешла по ссылке, которую прислали со взломанной страницы знакомой, и лишилась 13 тысяч рублей. Полиция напоминает, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и верить обещаниям быстрого заработка от незнакомцев.

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