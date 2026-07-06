Ведущие эндокринологи страны обсудили новые методы лечения диабета в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске прошла Байкальская эндокринологическая конференция, на которую приехали ведущие специалисты из Москвы, Новосибирска и других городов. Главная тема - новые подходы к терапии сахарного диабета и борьба с йододефицитом.

- Для Приангарья это особенно актуально: регион исторически находится в зоне природного йододефицита, который охватывает до 70% населения. Сейчас в области зарегистрировано около 95 тысяч пациентов с сахарным диабетом, почти тысяча из них – дети, - сказал министра здравоохранения Андрей Модестов.

В регионе активно внедряют школы для пациентов, чтобы научить людей жить с хроническими заболеваниями и правильно лечиться. На конференции обсуждали самые острые вопросы: современную терапию диабета второго типа, защиту органов при лечении, поддержку организма при снижении веса, лечение диабетической стопы и остеопороза. Также говорили об инновационных отечественных разработках. Обмен опытом между научными школами и практикующими врачами помогает быстрее внедрять новые методы в реальную практику и улучшать прогноз для тысяч пациентов.

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