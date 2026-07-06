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НовостиОбщество6 июля 2026 12:11

Антон Протасов назначен министром имущественных отношений Иркутской области

Указ подписал губернатор Игорь Кобзев
Татьяна ИВАНОВА
Антон Протасов назначен министром имущественных отношений Иркутской области.

Антон Протасов назначен министром имущественных отношений Иркутской области.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ о назначении Антона Протасова министром имущественных отношений Приангарья. С 6 июля 2026 он официально вступил в должность.

- Антон Протасов родился в 1977 году в Шелехове, с отличием окончил Иркутскую государственную экономическую академию. Карьеру начал в 1999 году торговым представителем. С 2003 года работал в комитете по управлению муниципальным имуществом Иркутска, прошел путь от главного специалиста до начальника земельного департамента, - рассказывают в пресс-службе регионального правительства.

В 2012 году уже возглавлял министерство имущественных отношений области. Затем руководил коммерческими организациями в Иркутске и Республике Бурятия. С 12 мая по 5 июля исполнял обязанности министра, а теперь занял пост на постоянной основе.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в Бурятии поставлена точка в деле о жестоком двойном убийстве, потрясшем республику год назад. Читайте подробности.