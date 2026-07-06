Антон Протасов назначен министром имущественных отношений Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ о назначении Антона Протасова министром имущественных отношений Приангарья. С 6 июля 2026 он официально вступил в должность.

- Антон Протасов родился в 1977 году в Шелехове, с отличием окончил Иркутскую государственную экономическую академию. Карьеру начал в 1999 году торговым представителем. С 2003 года работал в комитете по управлению муниципальным имуществом Иркутска, прошел путь от главного специалиста до начальника земельного департамента, - рассказывают в пресс-службе регионального правительства.

В 2012 году уже возглавлял министерство имущественных отношений области. Затем руководил коммерческими организациями в Иркутске и Республике Бурятия. С 12 мая по 5 июля исполнял обязанности министра, а теперь занял пост на постоянной основе.

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