В Шелехове предпринимателю предъявили обвинение за сплав, где пропали трое. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

41-летнему жителю Иркутска предъявили обвинение после трагедии на реке. Организованный им тур для 172 человек, среди которых были дети-инвалиды, обернулся поисками, которые идут до сих пор.

Напомним, все случилось 3 июля. Индивидуальный предприниматель взялся провести сплав на рафтах от Шаманки до Введенщины. Группу собрала одна из клиенток - 172 человека, включая малышей.

- По правилам на такой маршрут первой категории сложности нельзя брать детей младше 12 лет, а инструктор обязан следить за безопасностью каждого туриста. Эти требования проигнорировали. Когда плоты причалили к острову на Иркуте, четырехлетний мальчик снял спасательный жилет и без присмотра зашел в воду. Течение подхватило ребенка, и двое мужчин 40 и 45 лет бросились на помощь. Никто из троих не выбрался. Поиски продолжаются, - рассказывают в СУ СКР и прокуратуре региона.

Организатора сплава задержали на следующий день. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц. Суд избрал меру пресечения - до 3 сентября 2026 мужчине запрещено выходить из дома по ночам, общаться с участниками дела и пользоваться интернетом. Расследование продолжается.

Подробности трагедии читайте в эксклюзивном материале КП-Иркутск, нашему корреспонденту удалось поговорить с мамой пропавшего ребенка.