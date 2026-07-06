Эксперт рассказал, как уберечь детей от телефонных аферистов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Главное оружие аферистов против детей - страх наказания. Они давят на панику, и школьник теряет способность мыслить трезво. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, какие правила помогут родителям обезопасить ребенка.

- Первое и самое простое - договориться не брать трубку с незнакомых номеров. Если звонок важный, человек перезвонит или напишет в мессенджер. Дальше - объяснить сами схемы. Когда ребенок знает сценарий, манипулировать им гораздо сложнее. Пусть запомнит: любой разговор, где просят код из СМС, данные карты, перевод денег или пугают бедой с близкими, нужно немедленно прерывать и звонить родителям. Хорошо работает и семейное кодовое слово - оно выручит, если кто-то из родных действительно звонит с чужого телефона, - говорит эксперт.

Щербаченко советует не пренебрегать техникой: настроить двухфакторную аутентификацию в приложениях, поставить антивирус на все устройства, а в мессенджерах ограничить добавление ребенка в чужие группы.

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