Пятеро добровольцев из Братска отправились в зону СВО. Фото: канал в МАХ мэра Братска Александра Дубровина.

Утром 7 июля 2026 из Братска торжественно проводили пятерых мужчин, которые заключили контракт с Министерством обороны. Как сообщил мэр города Александр Дубровин, герои отправляются в зону специальной военной операции.

Проводить бойцов пришли родные, близкие и представители администрации. Двое добровольцев будут служить по новому направлению - операторами беспилотных летательных аппаратов.

- Для сибиряков патриотизм, честь и мужество - не пустые слова. Они уезжают туда, где помощь требуется нашим землякам и всем россиянам. С Богом, мужики! Берегите себя и возвращайтесь с Победой, - обратился к бойцам с напутствием глава города.

Город ждет своих героев домой.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 4-летний мальчик пропал без вести в Шелеховском районе Приангарья. Малыша унесло течением реки. Вместе с ребенком разыскивают и двух мужчин, которые хотели ему помочь. Читайте подробности.