В Ольхонском районе осудят водителя за гибель туристки на льду Байкала

В какой-то момент автомобиль наехал на трещину в ледовом покрытии и перевернулся на крышу. Фото: Прокуратура Иркутской области.

В Иркутской области перед судом предстанет 42-летний житель поселка Хужир Ольхонского района. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, он организовал нелегальную перевозку туристов по льду Байкала, которая закончилась трагедией.

Подсудимый организовал нелегальную перевозку туристов по льду Байкала, которая закончилась трагедией.

Напомним, 28 января 2026 года мужчина посадил в свой УАЗ десять туристов и выехал на лед, хотя не имел водительских прав и проигнорировал запрещающие знаки. Никаких средств безопасности в машине тоже не было. В какой-то момент автомобиль наехал на трещину в ледовом покрытии и перевернулся на крышу. Девять пассажиров получили травмы, а 75-летняя туристка скончалась на месте от травмы головы и шеи.

- Мужчину задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи провели осмотр места происшествия, судебно-медицинские экспертизы и допросили всех свидетелей. Обвиняемый признал вину, - добавили в пресс-службе ведомств.

Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.

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