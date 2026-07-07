В Иркутской области после резервных дней ЕГЭ стало на 10 стобалльников больше. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутской области подвели итоги резервных дней ЕГЭ, которые прошли с 22 по 25 июня. За это время появилось еще десять стобалльников. Пять из них - выпускники 2026 года из Иркутска, Ангарска и Эхирит-Булагатского района. Четверо получили высший балл по литературе, один - по информатике. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

Еще пять человек - выпускники прошлых лет, они сдали на сто баллов русский язык, профильную математику, физику и информатику. Теперь в регионе 90 человек имеют сто баллов по одному предмету. Еще две девушки получили максимум по трем предметам, трое - по двум.

- Мы от души поздравляем 95 наших выпускников, которые показали по максимуму свои знания, и надеемся, что это поможет им поступить на те специальности и направления, в которых они хотят состояться, - сказал министр образования Максим Парфенов.

Уже 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по выбору, чтобы улучшить результат. А осенью пройдет дополнительный период для тех, кто получил неуд.

Кстати, ранее КП-Иркутск рассказывала историю выпускницы, которая сдала ЕГЭ на 300 баллов. Она честно призналась, что до последнего момента не верила в успех. Читайте подробности.