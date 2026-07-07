Треть месячной нормы осадков выпала в Иркутске за один день

Аварийные бригады работают по заявкам жителей. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутск после 30-градусной жары пришла непогода, 7 июля полил сильный дождь. Специалисты вышли на улицы, чтобы устранить последствия ливня. По данным Гидрометцентра, выпало 33 миллиметра осадков, это почти треть (!) от всей июльской нормы.

- Вода залила дороги, тротуары, дворы многоквартирных домов и частные участки. Аварийные бригады работают по заявкам жителей, откачивают воду с подтопленных мест, распиливают и вывозят упавшие деревья, - рассказывают в администрации.

Из-за высокого уровня воды на пересечении Байкальской и Станиславского остановили троллейбусы № 3, 7 и 8. Синоптики предупреждают, что дожди не прекратятся и в ближайшие сутки. Жителей просят быть осторожными.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что инспектор ГИМС спас трех сибирячек, перевернувшихся с сапборда. Читайте подробности.