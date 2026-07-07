Аналитики ВТБ подсчитали, что россияне оформили автокредитов почти на 900 млрд

По предварительным оценкам ВТБ, за январь–июнь россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

Динамика ВТБ превышает среднерыночную: в июне спрос на автокредиты в банке вырос на 7% - банк провел около 11,6 тыс. сделок почти на 17 млрд рублей. За первое полугодие в целом россияне получили в ВТБ почти 60 тыс. кредитов примерно на 82 млрд рублей — на 44% больше по объёму, чем год назад.

«Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: в ВТБ число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём — вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14%в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.