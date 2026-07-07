Легендарный танк Т-34 вернулся на обновленный постамент в Черемхове

Легендарный танк Т-34 вернулся на обновленный постамент. Фото: администрация Черемхово.

В Черемхове завершили важный этап реконструкции мемориально-ландшафтного комплекса «Память поколений». Легендарный танк Т-34 установили на обновленный постамент. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, в ближайшее время на нем появится надпись «Черемховский шахтер» и красная звезда, а основание и постамент отделают белым мрамором.

- Этот памятник - не просто техника, а символ единства фронта и тыла. В годы войны жители Черемхово и окрестных посёлков собрали средства на целую танковую колонну «Черемховский шахтер», - добавили в мэрии.

Ремонт комплекса начался весной. За это время танк демонтировали и перенесли на новое место. Сейчас продолжается реконструкция: на Стене памяти черный мрамор заменят на красный гранит с именами почти пяти тысяч погибших земляков. В комплексе появятся зона отдыха с фонтаном Победы, цифровые экраны для патриотических фильмов и Музей Победы с интерактивной экспозицией о жизни жителей города в тылу. Все работы планируют завершить к концу осени 2026.

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