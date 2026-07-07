Была вялой, отказывалась от еды: кошка Мира едва не погибла из-за игрушки

В Саратове врачи спасли кошку, проглотившую игрушку. Фото: Первая ветеринарная клиника.

Кошка по имени Мира чуть не погибла из-за своего любопытства. Хозяева заметили, что питомица стала вялой, перестала есть, и обратились в ветклинику. Врачи осмотрели пациентку и выяснили, что она умудрилась проглотить небольшую игрушку. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

- Предмет застрял в кишечнике, и медлить было нельзя. Ветеринары экстренно прооперировали Миру и извлекли опасную находку. Сейчас кошка проходит курс восстановления и чувствует себя все лучше, - пишут журналисты.

Врачи напоминают: мелкие игрушки, нитки, резинки для волос, мишура и детали конструкторов - все это может оказаться в желудке любопытного питомца. Особенно страдают молодые кошки и собаки, которые пробуют на зуб все подряд. Лучшая защита - убирать опасные мелочи в недоступные места и следить, с чем играет животное. А если заметили рвоту, отказ от еды, вялость или болезненный живот - не ждите, сразу к врачу. Самолечение здесь только навредит.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что раненый нерпенок, которого вытащили из Ангары, умер. Читайте подробности.