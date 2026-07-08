ООО «Транснефть – Восток» помогло Братской больнице в приобретении передового медицинского оборудования

Фото предоставлены ООО «Транснефть — Восток».

ООО «Транснефть – Восток» в рамках благотворительной программы оказало финансовую поддержку ОГАУЗ «Братская городская больница № 1». На выделенные средства для урологического отделения приобретен современный медицинский аппарат отечественного производства – лазерный литотриптер. Высокотехнологичное оборудование предназначено для проведения малоинвазивных вмешательств. Генеральный директор предприятия Денис Чеплянский подчеркивает, что инициативы предприятия помогают в решении государственной задачи по обеспечению доступности медицинской помощи в регионе.

«Наличие современного аппарата позволит проводить хирургические вмешательства на уровне ведущих медицинских центров, не направляя пациентов в другие области. Это существенно улучшает качество жизни жителей региона», – отметил заведующий урологическим отделением Анвар Абилов.

Ежегодно в Братской городской больнице № 1 проводят около 600 урологических операций. Значительная доля сложных случаев требует использования лазерных технологий, которые гарантируют минимальную травматичность и ускоряют восстановительный период пациентов.

ОГАУЗ «Братская городская больница № 1» является многопрофильным медицинским учреждением, обслуживающим население Братска и ближайших северных городов. В единственном урологическом стационаре на территории от Тулуна до Киренска обслуживается порядка 500 тысяч человек.

ООО «Транснефть – Восток» активно поддерживает здравоохранение региона. Так, Братская городская больница № 2 была оснащена физиотерапевтическим оборудованием. Братский филиал Иркутской областной клинической туберкулезной больницы пополнился аппаратом для дезинфекции помещений. В 2025 году при поддержке компании был выполнен косметический ремонт и оснащены оборудованием и техническими средствами фельдшерско-акушерские пункты в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Кроме того, стоматологическое отделение Усть-Кутской районной больницы получило современную стоматологическую установку, аналогичное оборудование в ближайшее время будет передано врачам Железногорской районной больницы.