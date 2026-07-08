Первый в России кран-манипулятор для алюминиевой отрасли работает на ИркАЗе

На Иркутском алюминиевом заводе появился первый в России кран-манипулятор. Фото: Артем Моисеев.

На Иркутском алюминиевом заводе появился первый в России кран-манипулятор, который будет работать в электролизном производстве. Важно, что оборудование полностью спроектировала и изготовила отечественная компания «ИСО» («Инжиниринг. Строительство. Обслуживание»), таким образом доказав, что российские предприятия способны обеспечивать технологическую независимость и решать сложные инженерные задачи без опоры на импортные поставки.

Новое оборудование заменяет ручной труд и самостоятельно выполняет все технологические операции без помощи подкранового рабочего: замену анодных блоков, очистку электролита от корки и пены, а также укрытие глинозёмом анодного массива.

- Для завода это очень значимое событие. Новое технологическое оборудование – это результат труда большого числа людей: инженеров, проектировщиков, специалистов. Уверен, что этот кран станет надёжной частью нашей ежедневной работы, – отметил директор ИркАЗа Артём Фоминых.

Этот проект имеет большое значение не только для ИркАЗа, но и для российского машиностроения. Он ещё раз подтвердил, что команда компании «ИСО» обладает всеми необходимыми компетенциями для полного цикла работ – от разработки инженерных решений и изготовления оборудования до его монтажа, настройки и ввода в промышленную эксплуатацию.

Кран-манипулятор для алюминиевой отрасли. Фото: Артем Моисеев.

Во время торжественной церемонии президент компании «ИСО» Алексей Баранцев отметил высокий уровень кооперации российских специалистов:

- Важно, что мы не просто изготовили оборудование, а выстроили полноценную производственную кооперацию внутри страны, задействовав лучших российских специалистов. Это подтверждает, что полный цикл импортозамещения сегодня возможен, – сказал президент компании «ИСО» Алексей Баранцев.

Церемония запуска на ИркАЗе завершилась символической передачей ключа от нового крана. После этого оборудование ввели в эксплуатацию.

Проект полностью соответствует курсу компании на развитие производства, который при основании РУСАЛа обозначил Олег Дерипаска.

Автор: Ольга Агаларова