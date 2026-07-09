ООО «Транснефть – Восток» подвело итоги деятельности в области промышленной безопасности за первое полугодие 2026 года

Фото предоставлены ООО «Транснефть — Восток»

На предприятии функционирует комплексная система управления промышленной безопасностью (СУПБ). Она представляет собой совокупность организационных и технических мер, направленных на предупреждение аварий и инцидентов, а также локализацию и ликвидацию их последствий на объектах организации.

В первом полугодии специалисты подразделений промышленной безопасности и производственного контроля провели 421 проверку (целевые и внеплановые). Кроме того, представители Сибирского управления Ростехнадзора осуществили 6 выездных проверок в рамках постоянного государственного надзора. По результатам всех контрольных мероприятий установлено соответствие эксплуатируемых объектов требованиям промышленной безопасности.

Для поддержания готовности к возможным нештатным ситуациям, отработки действий персонала и отладки взаимодействия между подразделениями и службами проведено 149 плановых учебно-тренировочных занятий. Организованы командно-штабные учения совместно с Главным управлением МЧС России по Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Амурской области и федеральными органами исполнительной власти. По итогу учений подтверждена готовность персонала к оперативному реагированию, проверена работоспособность техники, автоматизированных систем управления и оповещения.

В целях контроля уровня знаний, правил и нормативов 287 сотрудников прошли аттестационный экзамен. Из них 15 – в комиссии Ростехнадзора, 272 – в аттестационных комиссиях компании.