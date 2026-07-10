ООО «Транснефть – Восток» подвело итоги экологической деятельности за первое полугодие 2026 года

Фото предоставлены компанией ООО «Транснефть – Восток»

В рамках экологического мониторинга за 6 месяцев текущего года ООО «Транснефть – Восток» провело почти 5 тысяч исследований проб сточных, природных и питьевых вод, атмосферного воздуха и почв на всех объектах присутствия предприятия.

Из них 2772 анализа выполнены специалистами трех аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля, расположенных в Тайшете (Иркутская область), Талакане (Якутия) и Сковородино (Амурская область). Лаборатории оснащены современными средствами измерений, испытательным оборудованием и инструментами для отбора проб.

Мероприятия проводились на производственных объектах компании в Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). По итогу исследований все подразделения функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности.

Также проведены комплексные мероприятия по зарыблению водных объектов. В естественную среду обитания Братского водохранилища Иркутской области выпущены более 150 тысяч мальков хариуса, в Вилюйское водохранилище Республики Саха (Якутия) – более 300 тысяч мальков пеляди. Порода рыб определена на основе рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Коллектив ООО «Транснефть – Восток» в первом полугодии 2026 года провел более десятка экологических волонтерских акций: сотрудники принимали участие в уборке береговых линий рек и водоемов, городских субботниках, высаживали кустарники и деревья. Более 70 человек приняли участие в корпоративном фотоконкурсе «Природа моей страны».

Экологическая ответственность остаётся неотъемлемой частью производственной деятельности ООО «Транснефть – Восток». Предприятие последовательно реализует принципы энергосбережения, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.