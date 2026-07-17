Школьник попал в реанимацию после ДТП на трассе в Баяндаевском районе

В лоб легковушке летел большегруз «Faw» под управлением 52-летнего мужчины, аварии избежать не удалось. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария произошла днем 16 июля 2026 года на трассе «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» недалеко от села Баяндай. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель «Honda Stream» ехал со стороны Усть-Ордынского и решил повернуть налево возле кафе, но не убедился в безопасности маневра. В этот момент в лоб легковушке летел большегруз «Faw» под управлением 52-летнего мужчины. Столкновения избежать не удалось.

В аварии пострадали трое, подросток в реанимации. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Удар оказался такой силы, что водителя универсала и его 14-летнего пассажира увезли в районную больницу. Подростка перевели в реанимацию Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске, врачи продолжают за ним наблюдать. Еще одному пассажиру, 13-летнему парню, помощь оказали на месте и отпустили, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция проводит всестороннюю проверку, прокуратура Баяндаевского района держит расследование на контроле.

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