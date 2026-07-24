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НовостиПроисшествия24 июля 2026 5:29

Водитель грузовика погиб при лобовом ударе с Toyota Ipsum на Качугском тракте

Машину вынесло на встречную полосу
Татьяна ИВАНОВА
За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. От удара он погиб на месте.

За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. От удара он погиб на месте.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Вечером 23 июля на Качугском тракте в Иркутском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель Toyota Ipsum ехал со стороны Усть-Ордынского в направлении Иркутска, пошел на обгон и потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с Mitsubishi Canter.

Водитель Toyota Ipsum пошел на обгон и потерял управление.

Водитель Toyota Ipsum пошел на обгон и потерял управление.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. От удара он погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при обгоне, учитывая дорожные условия и плотность движения.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что семья с детьми чудом выжила под колесами фуры. Читайте подробности.