Семья с двумя детьми, которая находилась в салоне, выжила чудом. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В соцсетях распространяется запись с камеры автомобильного видеорегистратора: машина плавно идет по трассе в Куйтунском районе, а затем неожиданно пересекает сплошную и вылетает на встречку - прямо под колеса фуры. Удар чудовищной силы. Машину отбрасывает на обочину. Семья с двумя детьми, которая находилась в салоне, выжила чудом. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Проснулась от удара»

Семья Мельниковых (все имена изменены - прим. Ред.) из Иркутской области не представляет своей жизни без движения. Зимой – коньки и горные лыжи. Летом – велосипеды и сапы. Супруги Алексей и Ольга воспитывают двоих детей школьного возраста.

14 июля Мельниковы отправились в сторону Бурятии, планировали несколько дней отдохнуть на Баргузинском заливе. Но все изменило одно мгновение.

Дорога шла своим чередом. Спустя несколько часов пути супруги поменялись местами: Ольга села за руль, чтобы дать уставшему Алексею отдохнуть. Спустя нескорое время мужчина снова попросился управлять авто, чувствуя себя отдохнувшим. Ольга с детьми задремала. Размеренная дорога, монотонная музыка, гул мотора...

- Я проснулась от удара, - вспоминает Ольга. - Первое, что увидела, - муж без сознания, в крови. Дети на заднем сиденье тоже проснулись, но, к счастью, не пострадали. Я ощупала себя: руки-ноги целы, а ключица сломана - чувствую, торчит кость. Оттолкнула дверь, она поддалась только с третьего раза. В это время к машине уже бежали люди, в том числе наши друзья. Кто-то вытаскивал детей, кто-то звонил в скорую...

Самый сильный удар пришелся на левую сторону автомобиля. Фото: прокуратура Иркутской области

Самый сильный удар пришелся на левую сторону автомобиля - туда, где сидел Алексей. Мужчину пришлось вызволять из искорёженной иномарки спасателям МЧС. Когда он пришел в себя, находился в глубоком шоке.

Родители получили травмы

Семью госпитализировали в больницу города Саянска. Алексея определили в травматологию, Ольгу и детей - в хирургию.

- Хирурги, травматологи, медсестры, санитарки - все были не просто профессионалами, а людьми с огромным сердцем, - говорит Ольга. - В такой ситуации, когда ты в чужом городе, а муж на операционном столе, это бесценно. Нас не просто лечили - нас поддерживали. Каждое слово, каждый взгляд - мы чувствовали, что мы не одни. Огромное спасибо всему персоналу больницы. Вы спасли нашу семью!

Водитель фуры сделал все, чтобы смягчить удар - максимально прижался вправо. Фото: прокуратура Иркутской области

У Алексея - оскольчатые переломы левой руки и левой ноги. Ему уже установили аппараты Илизарова, провели операции. Сейчас он остается под наблюдением врачей. У Ольги - перелом ключицы со смещением и сотрясение мозга. Дети отделались ушибами внутренних органов: у старшего - ушиб легких, у младшего - гематомы брюшной полости. Но к счастью, угрозы здоровью нет. О случившемся они стараются не вспоминать. Ольгу и мальчиков уже выписали, они вернулись в родной город.

«Машина отпрыгнула как мячик»

Позже, разглядывая запись с видеорегистратора, Ольга поняла: водитель фуры сделал все, чтобы смягчить удар - максимально прижался вправо. Машина Мельниковых въехала прямо в колесо большегруза и отскочила, как мяч. Иномарку развернуло, но она не перевернулась и не ушла в кювет.

- Нас спасло сразу несколько факторов, - уверена Ольга. - Машина была груженой, скорость 90 километров в час, а мы все были пристегнуты. Я очень благодарна водителю фуры, который до последнего пытался избежать столкновения, и всем неравнодушным людям, остановившимся на трассе и бросившимся нам помогать!

Семья попала в ДТП с фурой в Иркутской области Видео: Госавтоинспекция Иркутской области

Ольге предстоит операция на ключице. У Алексея ситуация серьезнее: после того как кости срастутся, начнется долгая реабилитация - разработка суставов, физиотерапия, массажи, по сути - учиться ходить заново. Но они не одни.

- У нас есть друзья. Они нам очень помогают. Организовали сбор средств, перевезли нас с детьми из Саянска домой, сейчас решают, как привезти домой мужа после выписки. Первые дни я плакала, тяжело переживала случившееся. Но когда зашла в соцсети и увидела, сколько людей переживают за нас, сколько звонят, пишут, предлагают помощь - это придает сил. Мы знаем: мы не одни. Мы живы, дети целы - а остальное наладится. Спасибо каждому, кто рядом!

ОФИЦИАЛЬНО

Дорожный инцидент произошел на федеральной автодороге P-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении областного центра, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом под управлением. Со слов водителя иномарки, опасный маневр произошел из-за его засыпания и потери внимания. Проводится проверка, - рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

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