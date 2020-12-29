Вкус продукции агропромышленного холдинга «Каравай» известен не только жителям Восточной Сибири и Республики Бурятия. В других регионах (на Дальнем Востоке, в центральной части России) и странах (Монголии и Китае) потребители также знакомы с кондитерскими изделиями от «Каравая». Это результат работы тысячного коллектива агрохолдинга, следствие грамотной инвестполитики. Подробнее рассказывает генеральный директор Ольга Денисова.- Ольга Валерьевна, 2020 год с пандемией и последующими экономическими сложностями стал испытанием для предприятий во всех отраслях. Наверное, «Каравай» не исключение?- Да, пандемия и кризис отразились и на нас. Во-первых, изменения коснулись производственных процессов в части ужесточения санитарно-профилактических норм. Это было необходимо, поскольку мы производим жизненно важный продукт, без которого трудно представить рацион питания многих сибиряков. На всех этапах производства был внедрен строжайший контроль: маски, перчатки, тепловизионная проверка сотрудников, дистанционное управление во всех процессах, где возможно.Во-вторых, нам пришлось сдвинуть сроки реализации некоторых инвестиционных планов, немного пересмотреть процессы модернизации оборудования. Причины понятны - карантин и закрытые границы не позволили нам вовремя завезти, смонтировать и запустить приобретенные ранее технологические линии.- О чем идет речь?Например, о европейской линии по производству конфет из твердых и мягких грильяжных масс, в частности кедрового грильяжа, который так любят наши потребители. Запуск линии мы анонсировали еще при подведении итогов прошлого года. Из-за пандемии пришлось вносить корректировки по монтажу и началу работы линии. Ждем этого события уже в ближайшее время.На этом оборудовании мы планируем выпускать не только хорошо известный ассортимент, но и новые виды, например, кедровый грильяж с добавлением даров байкальской тайги - облепихи и клюквы. Напомню, производительность высокотехнологичной европейской линии достигает 250 кг конфет в час.Кедровый грильяж - это кондитерская гордость не только компании, но и всего Байкальского региона. Сибирский сувенир пользуется феноменальным спросом у покупателей, многие дарят его своим родным, друзьям, коллегам. Его вкус по достоинству оценен на федеральном уровне. В декабре 2019 года кедровый грильяж стал золотым лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и вошел в «Золотую сотню», так называемый «TOP-100» лучших продуктов (единственные из конфет).- А в этом году вам удалось повторить успех?- В феврале мы получили золотую награду «Лучший продукт - 2020» на одной из крупнейших международных выставок «ПродЭкспо». Мы гордимся этой победой! Нам удалось обойти многих ведущих отечественных и зарубежных производителей кондитерских изделий.Свой высокий уровень мы неоднократно подтверждали и ранее. В частности, в прошлом году «Каравай» занял первое место в окружном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года», проводимом Российским экспортным центром. Таким образом, были отмечены наши успехи в постоянно растущей географии поставок: наша продукция узнаваема и любима в Республике Бурятия, Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Хабаровске и Якутске.«Каравай» имеет устойчивую репутацию одного из лидеров рынка хлебобулочных и кондитерских изделий Восточной Сибири, активно сотрудничает с крупнейшими ритейлерами страны: федеральными сетями «Лента», «О’кей», «Магнит», X5 и другими. Также заключено порядка 10 международных контрактов с крупными дистрибьюторами из Монголии и Китая.- То есть по факту получается, что кризис не настолько сильно повлиял на вас, как может показаться?- Можно долго говорить о том, как все плохо, потребительская активность падает, рынки сужаются, курс доллара растет… Мы считаем, что в сложившихся условиях открываются новые возможности, перспективы развития, и видим прогресс в технической эволюции производства. Модернизируем оборудование, расширяем ассортимент, продолжаем инвестировать.Хотелось бы отметить, что по ключевым этапам, несмотря на то что в план развития были внесены некоторые корректировки, мы работали по утвержденному на 2020 год сценарию. Нам удалось выполнить основные задачи и достигнуть намеченных показателей.Одной из таких задач стал запуск автоматизированной линии упаковки и нарезки хлебов от ведущего европейского производителя Hartmann. Это позволило максимально сократить вмешательство человеческого фактора при производстве массовых сортов ржаных хлебов, целиком автоматизировать этот процесс. Теперь в технологической цепочке от замеса теста до упаковки готовой продукции практически нет ручного труда, все исполняет умная техника. А на упаковочном аппарате ежедневно проводится бесконтактная ультрафиолетовая санитарная обработка ножей.На нашем хлебозаводе в Шелехове уже в январе 2021 года будет запущена линия по производству сухарей, выпекаемых по новой рецептуре - из багета. Продукция от обычных сухарей отличается более нежной структурой и изысканным вкусом.- Какие еще новинки выпустил в этом году АО «Каравай»?- На автоматизированной линии Hartmann мы запустили производство уникальной продукции – это половинка нашего самого популярного нарезного батона. Эксперты отмечают, и на своем опыте мы можем это подтвердить, что наметилась явная стагнация потребления хлебобулочных изделий. Причин тому несколько.В современном обществе все больше сторонников здорового образа жизни и правильного питания. К тому же стремительное увеличение темпа жизни не позволяет готовить дома, поэтому люди все больше предпочитают небольшие перекусы на ходу либо обеды и ужины в кафе, ресторанах. Надеемся, наши половинки будут востребованы у покупателей, и мы удовлетворим их потребительский запрос.Еще одной новинкой стал хлеб «Ржаное чудо» с клюквой и семенами подсолнечника. Это так называемый «десертный хлеб», который может поднять настроение с утра или стать отличным перекусом в течение дня.Вместе с тем мы, как и прежде, бережно относимся к традициям, сохраняя классическую рецептуру, выбирая только проверенные ингредиенты. Из ржаной муки собственного производства выпекаем хлеб «Житный», «Бородинский» и, конечно, знаменитый ангарский «Дарницкий», ставший визитной карточкой не только торговой марки «Каравай», но и всей Иркутской области. Неповторимый вкус и аромат Дарницкому хлебу придают живые закваски, которые, как и много лет назад, «Каравай» закупает в Санкт-Петербургском НИИ хлебопечения.- Ольга Валерьевна, с какими планами связаны ваши ожидания от 2021 года?- С 2021 годом мы связываем планы на экспансию новых рынков сбыта, наращивание экспортных продаж, очередные победы на международных и всероссийских выставках. Планируем открыть представительство в Новосибирске. Работаем над идеей своего филиала в Монголии. В настоящее время в соседней стране о нас знают благодаря дистрибьюторам, а хотелось бы иметь свой розничный канал сбыта. Стратегически важный шаг - массовый выход на рынки Китая и Кореи.За прошедшие 70 лет с начала работы предприятия изменилось многое. Но что бы ни происходило, на столе у сибиряков всегда был свежий хлеб от «Каравая» - продукт, вобравший в себя опыт нескольких поколений и силу традиций. В этом бесценном ресурсе -- гарантия дальнейшего развития и огромный потенциал компании.НАША СПРАВКААО «Каравай» в цифрах:500 наименований продукции под тремя торговыми марками: «Каравай», «АМТА» и «Бельгийские пекарни»Более 150 тонн продукции выпускается ежесуточноПроизводство соответствует требованиям международной схемы сертификации FSSC 22000Более 30 производственных линий10 международных контрактовПредприятие использует живые закваски из НИИ хлебопечения Санкт-ПетербургаБолее 1250 профессионалов своего делаНАША СПРАВКАИстория предприятия началась в далеком 1949 году с обеспечения хлебом первостроителей Ангарска. Сегодня «Каравай» - признанный лидер рынка хлебобулочных и кондитерских изделий в Сибири и на Дальнем Востоке, включающий хлебозаводы в Ангарске и Шелехове, сельскохозяйственное предприятие, мельничный комплекс в поселке Белореченске и кондитерскую фабрику «АМТА» в городе Улан-Удэ. Современный «Каравай» - предприятие полного цикла - от выращивания зерновых культур до поставки продукции в ритейл. Ежедневно компания выпускает более 150 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий.На правах рекламы.