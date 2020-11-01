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Экстрасенсы рассказали, что чувствовал самый кровавый маньяк России Михаил Попков, когда убивал

Экспертом на программе «Битва экстрасенсов» выступил бывший опер из Ангарска, который его задерживал в 2012 году
Мария ОСИПОВА
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Экстрасенсы рассказали, что чувствовал самый кровавый маньяк России Михаил Попков, когда убивал.

Экстрасенсы рассказали, что чувствовал самый кровавый маньяк России Михаил Попков, когда убивал.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На телевидении стартовал очередной сезон программы «Битва экстрасенсов». Одна из серий была посвящена истории самого кровавого маньяк в России Михаила Попкова, который за 20 лет убил в Иркутской области 81 женщину. Ясновидящие в эфире программы рассказали, что при этом испытывал Михаил Попков и почему он начал убивать.

Экспертом на программе выступил пенсионер МВД из Ангарска Артем Дубынин, который входил в состав опергруппы по расследованию преступлений Попкова и задерживал его в 2012 году. Как признался сибиряк, некоторые экстрасенсы его удивили, достаточно точно описав тип личности Попкова и его эмоциональное состояние.

Испытание проводила актриса Вера Сотникова. Экстрасенсам предстояло не глядя почувствовать и описать, что изображено на представленных им фотографиях. А там были снимки Михаила Попкова до его задержания и после, фотографии его жертв, снимки орудий убийства и места преступления. Эксперт Артем Дубынин и дочери погибших женщин следили за чистотой эксперимента в соседней комнате.

Эксперты программы. Артем Дубынин и родственники убитых Михаилом Попковым женщин. Фото: скрин с видео

Эксперты программы. Артем Дубынин и родственники убитых Михаилом Попковым женщин. Фото: скрин с видео

Первым выступал эмпат Максим Раппопорт. Изучив оборотную сторону фотографий, он описал свои ощущения.

- Общий эмоциональный фон боли, страха, страданий. На фото смерть, однозначно. Причем, в самом неприглядном виде, - сказал ясновидящий, стоя у фото с места преступления, на котором была запечатлена одна из жертв Попкова.

- Здесь он не ошибся, - отреагировал Артем Дубынин. – У жертвы было 11 рубленых ран головы.

Однако эксперты ожидали от экстрасенса больше. А его методику после испытания проверил сам Артем, убедившись, что в глазах ведущей, в которые во время испытания смотрел участник шоу, не отражаются изображения с фото.

Артем Дубынин входил в состав опергруппы по расследованию убийств Попкова и задерживал его в 2012 году. Фото: скрин с видео

Артем Дубынин входил в состав опергруппы по расследованию убийств Попкова и задерживал его в 2012 году. Фото: скрин с видео

- Однако, от экстрасенса не ускользнуло главное – он увидел массовое уничтожение, чем по сути и являлись преступления Михаила Попкова, - прокомментировал Артем Дубынин.

После Максима Раппопорта ясновидящие по очереди проходили испытание. Одни с заданием не справились, другие же, наоборот, почувствовали, что все снимки связаны между собой одной историей, и что на них изображены убийца и его жертвы.

- Я прямо чувствую тягу к насилию, нездоровую эйфорию, какое-то непреодолимое сексуальное желание и жажду уничтожения. И был у этих преступлений спусковой крючок, обида на женщин и яростная к ним ненависть, - поделился своими эмоциями шаман Максим Федоров, проделав несколько манипуляций над фотографиями.

Кстати, он особенно впечатлил родственников жертв и Артема Дубынина, очень точно описав эмоциональное состояние Михаила Попкова. До участия в шоу экстрасенс про ангарского маньяка ни разу не слышал, но буквально на глазах у зрителей и изумленной ведущей влез в его шкуру и пережил все его чувства во время убийства – это были похоть и удовольствие.

Не менее четко описал Михаила Попкова и медиум Олег Шепс. Он почувствовал, что на двух разных фото изображен один и тот же человек и сказал, что у него словно два лица – человеческое и демоническое. А еще Олег Шепс детально описал способ убийства Попковым женщин и охарактеризовал его жертв. Он предсказал, что Попков признался далеко не во всех преступлениях и будет еще долго «играть» со следствием.

Медиум Олег Шепс детально описал, как Попков расправлялся со своим жертвами. Фото: скрин с видео.

Медиум Олег Шепс детально описал, как Попков расправлялся со своим жертвами. Фото: скрин с видео.

Игроком и манипулятором назвала ангарского маньяка и ведьма Марьяна Романова. Участница так же сказала, что жертв на Попкове больше, чем сейчас установлено, и предположила, что один человек мог знать о его преступлениях. Но, по словам ясновидящей, этот человек уже мертв.

Шаман Максим Федоров рассказал, что чувствовал Попков, когда убивал своих жертв. Фото: скрин с видео

Шаман Максим Федоров рассказал, что чувствовал Попков, когда убивал своих жертв. Фото: скрин с видео

В финале программы жюри выбрало лучшего экстрасенса. По мнению Артема Дубынина, это был шаман Максим Федоров, потому что он максимально близко описал психическое состояние кровавого убийцы.

- Экстрасенсы были честны и правдивы, подвоха с их стороны я не увидел, - поделился Артем Дубынин после шоу.

Напомним, бывший сотрудники милиции, образцовый семьянин Михаил Попков начал убивать женщин в Ангарске в 1992 году. Долго следователи и оперативники не могли выйти на след кровавого маньяка. И лишь в 2012 году экспертиза ДНК подтвердила его причастность к зверствам. Душегуб уже имеет два пожизненных срока, а в июле этого года признался еще в двух убийствах.

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