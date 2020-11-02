Новость о том, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится в реанимации – фейк

Новость о том, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который с прошлой недели лечится от коронавируса, переведен в реанимацию, появилась на некоторых ресурсах, 2 ноября. Правда, никаких подробностей о состоянии главы региона, не сообщалось. Оказалось, что информация не более чем фейк.

- Мы не подтверждаем, что Игорь Кобзев в реанимации, это неправда, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – Губернатор продолжает лечение в штатном режиме.

Напомним, глава Приангарья получил положительный анализ на COVID-19, 26 октября. Тогда сообщалось, что Игорь Кобзев чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Однако, на следующий день губернатора в стабильном состоянии госпитализировали. Это объяснили тем, что Игорю Кобзеву нужно находиться под наблюдением врачей.

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области тем временем увеличивается с каждым днем. По данным оперативного штаба правительства региона, на утро 2 ноября, зарегистрировано еще 239 случаев заражения. Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Приангарье возросло до 25 028 человек. За сутки от опасной инфекции скончались еще 4 человека.

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