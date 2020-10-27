Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован из-за коронавируса. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован из-за коронавируса. Напомним, о том, что глава Приангарья получил положительный анализ на COVID-19, стало известно 26 октября. Тогда сообщалось, что Игорь Кобзев чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

- 27 октября Игоря Кобзева госпитализировали, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – Его состояние стабильное. Просто требуется постоянное наблюдение врачей.

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области тем временем увеличивается с каждым днем. По данным оперативного штаба правительства региона, на утро 27 октября, зарегистрировано еще 223 случая заражения. Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Приангарье возросло до 23 621. За сутки от опасной инфекции скончались еще 12 человек. Число умерших от COVID-19 на – 388. Еще 114 человек с таким же диагнозом сгубили иные заболевания.

Из оптимистичных новостей можно выделить то, что 18 964 сибиряков победили болезнь.

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