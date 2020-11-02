Врач: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заболевший коронавирусом, готовится к выписке

Заболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев идет на поправку, и вскоре должен выписаться из больницы. Об этом рассказала лечащий врач главы Приангарья Елена Овчаренко. Комментарий медика опубликован в телеграмм-канале оперативного штаба правительства Иркутской области.

- На сегодняшний день состояние Игоря Кобзева стабильное, - отметила Елена Овчаренко. - Он хорошо реагирует на наше лечение, температура нормализовалась. Пациент действительно готовится к выписке.

Кстати, 2 ноября на некоторых ресурсах появилась новость о том, что состояние Игоря Кобзева наоборот ухудшилось, и якобы его перевели в реанимацию. Правда, никаких подробностей о состоянии главы региона, не сообщалось. Информация оказалась фейковой. В правительстве Приангарья ее сразу опровергли.

- Игорь Кобзев проходит лечение в той же палате, в которую и поступал, - добавила Елена Овчаренко. – Его никуда не перемещали.

Напомним, глава Приангарья получил положительный анализ на COVID-19, 26 октября. Тогда сообщалось, что Игорь Кобзев чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Однако, на следующий день губернатора в стабильном состоянии госпитализировали. Это объяснили тем, что Игорю Кобзеву нужно находиться под наблюдением врачей.

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области продолжает увеличиваться. По данным оперштаба правительства Приангарья, на 2 ноября, зарегистрировано еще 239 случаев заражения. Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Приангарье возросло до 25 028 человек.

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