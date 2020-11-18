Сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко продлили арест

Фото: официальный сайт КПРФ Иркутской области

Басманный районный суд Москвы, 18 ноября еще на три месяца продлил арест депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко. Напомним, 28 сентября сына экс-губернатора Приангарья Сергея Левченко, задержали в Иркутске. Ему было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На следующий день его отправили под стражу до 20 ноября.

- На этот раз, Андрей Левченко пробудет в камере СИЗО как минимум до 20 февраля 2021 года, - сообщили корреспонденту "КП"-"Иркутск" в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Еще раз напомним, в чем обвиняют Андрея Левченко? Чиновник проходит по делу о хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона. Ранее, по этому делу уже привлечен к ответственности глава компании «Звезда». Причастность Андрея Левченко выяснилась уже во время расследования.

Итак, по версии следствия, директор «Звезды» вместе с другими людьми в 2017 году, предъявил в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. После этого директор «Звезды» вместе с Левченко заключили договор с зарубежной компанией на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

После этого появилась еще одна компания, благодаря чему цена на ремонт лифтов увеличилась до 319 миллионов рублей. Затем, в Фонд капремонта многоквартирных домов Приангарья предоставлялись отчетные документы, в которых была заведомо завышенная стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонта. По версии следователей, из-за такой схемы Приангарью был причинен ущерб в 185 миллионов рублей.

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