Землетрясение 10 декабря в Иркутске и Бурятии: качались люстры, книги падали с полок

Землетрясение 10 декабря в Иркутске и Бурятии: Тряхнуло как следует. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не самое приятное - просыпаться от того, что раскачивается люстра над головой, грохочет холодильник, падают книжки из шкафа и бьются стаканы, неосторожно оставленные на краю стола. Но землетрясение 10 декабря в Иркутске и Бурятии, которое произошло в 5. 44 утра, не оставило вариантов. Тряхнуло как следует. Самым популярным постом, которые в это оставили местные жители в соцсетях, был "Пять баллов! " Как вы понимаете, это не в плане одобрения. Большинство очень точно угадало силу землетрясения - именно 5 баллов.

Где сильнее трясло

Первыми земные толчки оценили, конечно, местные жители в соцсетях. Они поставили "диагноз" еще утром, до того, как ушли на работу. Попивая чаек.

-Это было посильнее, чем в сентябре! , - отмечали одни. - А тогда было четыре балла.

-Четыре балла, это когда люстра качается и посуда дребезжит. А когда с полок еще падает, то сильнее.

-И оно какое-то необычное! Короткое и как бы сильнее качало, - это тоже из наблюдений.

-Эвакуироваться надо?

-Надо выпить кофе и на работу!

Никто на улицу, на мороз, не выбежал. Из местных жизненных наблюдений - второй толчок всегда слабее первого. И ведь все верно! Вот что говорят специалисты относительно того, каким было землетрясение 10 декабря в Иркутске и Бурятии.

- В Иркутске интенсивность подземных толчков, по уточненным данным, составила 5 баллов. В эпицентре, Кабанском районе Бурятии, - 7,6 баллов, - говорит директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. - Это сейсмические событие в Иркутской области ощущалось сильнее чем в Бурятии, поскольку наша территория находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру, а потому волна по территории региона проходит иначе.

Специалисты зарегистрировали один крупный повторный толчок, примерно спустя 5 минут после первого. В Иркутской области его не почувствовали. Кроме того, ученые отметили, что в целом активность афтершоков вообще снижается.

Фото: Байкальский ф-л Геофизической службы РАН.

Что говорят ученые

Землетрясения для Байкала не редкость. Они происходят достаточно часто, практически еженедельно. Нередко фиксируются и крупные. Предсказать, когда и где ждать очередную тряску, с точностью, увы, невозможно. Только наблюдать и анализировать данные. Так, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук сообщила, что в эпицентре предыдущего крупного землетрясения 22 сентября, до сих пор сохраняется сейсмоактивность. Значит, есть риск, что толчки вновь повторятся. Но когда? С какой силой? Ответов на эти вопросы нет. За точкой в Кабанском районе Бурятии, где тряхнуло 10 декабря, специалисты тоже будут пристально наблюдать ( подробности).

Здания в опасной зоне проверят

В Иркутске сразу же после сильных толчков по решению мэра города Руслана Болотова был введен режим повышенной готовности. На заседании срочно собранного по поводу ЧС оперативного штаба мэрам территорий, где ощущались толчки и аварийно-спасательным службам дал задание проверить состояние жилого фонда и коммунальной сферы председатель правительства региона Константин Зайцев.

Конечно, здания в регионе строятся с учетом повышенной сейсмоактивности и они должны выдерживать землетрясение, но есть аварийный, ветхий жилой фонд и просто старые дома, а также здания 135 серии, которые гораздо менее надежны, чем остальные, из-за своего, выражаясь строительным языком "неполного профиля".

В МЧС отмечают, что землетрясение 10 декабря в Иркутске и Бурятии, хоть и было сильнее предыдущего, которое зафиксировано 22 сентября, не вызвало волнений.Как доложил на оперативном штабе глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, жители региона гораздо спокойнее восприняли его. На линию 112 поступило меньше обращений, а из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, позвонили лишь три человека.