Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 декабря: 25% коек в ковидных госпиталях свободны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 11 декабря. В Иркутской области продолжается рост числа заболевших COVID-19. Накануне был достигнут очередной рекорд для второй волны – 281 положительный диагноз за сутки. Статистика на 11 декабря [уточняется].

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 11 декабря: никаких новогодних елок в каникулы

Все детские массовые праздники в Иркутской области во время новогодних каникул – под запретом. Об этом накануне сообщили региональные власти. Проведение каких-либо развлекательных программ в период с 26 декабря по 10 января – во время пандемии недопустимо.

Также стало известно, что продолжается проверка школ на предмет соблюдения всех «коронавирусных» норм.

«Проверено 77 учебных заведений», - уточняют в правительстве региона. – «Серьезных нарушений не обнаружено».

Коронавирус в Иркутске, 11 декабря: ожидание результата анализа на COVID-19

Сейчас в Приангарье сдать тест на коронавирус можно в 15 лабораториях. Их мощности хватает, чтобы проводить до 14 000 проб в сутки. А ожидание результата сократилось до 24 часов в региональном центре, до 48 – в остальных территориях из-за доставки.

- в ближайшие дни будут открыты еще две – под Иркутском и в Усть-Илимском районе, и возможности вырастут до 16 тысяч исследований, - сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Коронавирус в Иркутске, 11 декабря: первым откроют онкоцентр

Сейчас большинство больниц Иркутской области перепрофилированы на прием больных с коронавирусом. Экстренная помощь, конечно, оказывается в полном объеме, а вот с плановыми госпитализациями пока временят. Количество случаев заражения за сутки все еще не малое.

Стало известно, что первым из медицинских учреждений, как только начнется спад, заболеваемости откроют онкологический диспансер.

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