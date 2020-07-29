2020-07-29T05:19:49+03:00
Звезды

«Самый королевский король»: суперзвезда Сергей Зверев даже ванны принимает в короне

Стилист и певец отдыхает на курорте в Бурятии [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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«Самый королевский король»: суперзвезда Сергей Зверев даже ванны принимает в короне«Самый королевский король»: суперзвезда Сергей Зверев даже ванны принимает в коронеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сергей Зверев в отпуске. С 16 июля суперзвезда отдыхает на Байкале. В родных краях (Сергей Зверев родился в поселке Култук на берегу Байкала – прим. авт.) стилист уже отпраздновал именины и день рождения. И вот решил расслабиться в одном из курортов в Бурятии. Там он уже неделю: учится танцевать ехор – национальный бурятский танец, пьет воду из минеральных источников.

И то и дело радует поклонниц прямыми эфирами и видео со своего отдыха: то в белых плавках, сидящим на подоконнике, кстати, звезда предпочитает боксеры, то принимающего лечебные ванные. И, конечно, как всегда не обошлось без эпатажа. Умеет удивлять публику наш земляк. Оказалось, что и ванны он принимает при полном параде – в украшениях и короне!

Накануне в его Инстаграм появилось фото, где Сергей Зверев в красных боксерах сидит в ванне: на голове – корона, на руках – множество браслетов из самоцветов и драгоценных камней, на шее – согласно последнему писку моды, цепи и жемчуга, на пальцах – кольца. На полу у ванны стоят массивные белые кроссовки. На стуле – одежда известных брендов и красное полотенце.

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Сергей Зверев принимает ванну в короне
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Конечно, тут же посыпались комплименты: «самый королевский король», «шикарный». Фанаты не смогли не отметить, что шоумен в отличной физической форме.

В посте звезда написал о целебных силах воды, а также поинтересовался у подписчиков, как они считают, «при замужестве жена должна носить фамилию мужа или может остаться со своей?». Может быть, холостой певец готовит сюрприз своим поклонникам?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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