«Самый королевский король»: суперзвезда Сергей Зверев даже ванны принимает в короне

Сергей Зверев в отпуске. С 16 июля суперзвезда отдыхает на Байкале. В родных краях (Сергей Зверев родился в поселке Култук на берегу Байкала – прим. авт.) стилист уже отпраздновал именины и день рождения. И вот решил расслабиться в одном из курортов в Бурятии. Там он уже неделю: учится танцевать ехор – национальный бурятский танец, пьет воду из минеральных источников.

И то и дело радует поклонниц прямыми эфирами и видео со своего отдыха: то в белых плавках, сидящим на подоконнике, кстати, звезда предпочитает боксеры, то принимающего лечебные ванные. И, конечно, как всегда не обошлось без эпатажа. Умеет удивлять публику наш земляк. Оказалось, что и ванны он принимает при полном параде – в украшениях и короне!

Накануне в его Инстаграм появилось фото, где Сергей Зверев в красных боксерах сидит в ванне: на голове – корона, на руках – множество браслетов из самоцветов и драгоценных камней, на шее – согласно последнему писку моды, цепи и жемчуга, на пальцах – кольца. На полу у ванны стоят массивные белые кроссовки. На стуле – одежда известных брендов и красное полотенце.

zverevsuperstar Сергей Зверев принимает ванну в короне

Конечно, тут же посыпались комплименты: «самый королевский король», «шикарный». Фанаты не смогли не отметить, что шоумен в отличной физической форме.

В посте звезда написал о целебных силах воды, а также поинтересовался у подписчиков, как они считают, «при замужестве жена должна носить фамилию мужа или может остаться со своей?». Может быть, холостой певец готовит сюрприз своим поклонникам?

Читайте также:

Сергей Зверев отмечает 57-летие на Байкале: «Сам себе завидую!». Ест клубнику с малиной, вдыхает свежий байкальский воздух и мечтает о настоящей русской бане [фото]

"У меня полмиллиона корон": Сергей Зверев купил для коллекции отдельную квартиру. Свой первый большой концерт суперзвезда проведет 8 марта в Иркутске (подробности)

Звезда в теме: Сергей Зверев на Байкале собирает средства на восстановление храма в родной деревне Гужиры. А землю, которая пострадала от строительства завода по розливу воды в Култуке Сергей Зверев потребовал восстановить [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08